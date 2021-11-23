الجيش اليمني يصد زحفا عسكريا واسعا لقوى العدوان في الضالع

العالم- اليمن

وقالت مصادر محلية في محافظة الضالع لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إن قوات صنعاء خاضت فجر اليوم، معارك شرسة ضد قوات التحالف تمكنت من خلالها التصدي لزحف واسع نفذته قوات التحالف باتجاه قطاع “غلق” في منطقة الفاخر بجبهات قعطبة عبر 3 مسارات استمرت لمدة 6 ساعات دون إحراز أي تقدم.

وبعد معارك شرسة سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين –أكدت المصادر نفسها- أن قوات صنعاء تقدمت بعد عملية التصدي الناجح لقوات التحالف باتجاه مواقع قوات التحالف في منطقة “بتار الجب”.

المصادر أشارت، إلى أن التصعيد العسكري الجديد لقوات التحالف في جبهة قعطبة يأتي ضمن مخطط جديد للزجف صوب محافظة إب من الجهة الشرقية بالتزامن مع زحف مماثل صوب المحافظة من الجهة الغربية عبر جبهات الساحل الغربي باتجاه منطقة “جبل رأس” ومفرق العدين”.

وأعلنت قوات صنعاء، مصرع وجرح أكثر من 17 مسلح من مجندي التحالف خلال عملية تصديها لزحف قوات التحالف في منطقة الفاخر .