الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش اليمني يصد زحفا عسكريا واسعا لقوى العدوان في الضالع

الجيش اليمني يصد زحفا عسكريا واسعا لقوى العدوان في الضالع
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

صعدت قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، من عملياتها العسكرية في الحرب التي تخوضها ضد قوات حكومة الإنقاذ في اليمن، من خلال إشعالها مجدداً لوتيرة المواجهات المسلحة في جبهات شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.

العالم- اليمن

وقالت مصادر محلية في محافظة الضالع لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إن قوات صنعاء خاضت فجر اليوم، معارك شرسة ضد قوات التحالف تمكنت من خلالها التصدي لزحف واسع نفذته قوات التحالف باتجاه قطاع “غلق” في منطقة الفاخر بجبهات قعطبة عبر 3 مسارات استمرت لمدة 6 ساعات دون إحراز أي تقدم.

وبعد معارك شرسة سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين –أكدت المصادر نفسها- أن قوات صنعاء تقدمت بعد عملية التصدي الناجح لقوات التحالف باتجاه مواقع قوات التحالف في منطقة “بتار الجب”.

المصادر أشارت، إلى أن التصعيد العسكري الجديد لقوات التحالف في جبهة قعطبة يأتي ضمن مخطط جديد للزجف صوب محافظة إب من الجهة الشرقية بالتزامن مع زحف مماثل صوب المحافظة من الجهة الغربية عبر جبهات الساحل الغربي باتجاه منطقة “جبل رأس” ومفرق العدين”.

وأعلنت قوات صنعاء، مصرع وجرح أكثر من 17 مسلح من مجندي التحالف خلال عملية تصديها لزحف قوات التحالف في منطقة الفاخر .

روابط ذات صلة

المشاط يطالب الأمم المتحدة بالإضطلاع بدورها لإنهاء الحصار على اليمن

اليمن.. اندلاع حريق كبير في الشيخ عثمان بعدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بري يستقبل السفير الروسي لبحث التعاون بين البلدين

ضيف وحوار.. بريطانيا وإدراج حماس على قائمة الإرهاب

أردوغان يرفض الانتخابات المبكرة و زعيم المعارضة يصفه بـ'مشكلة الأمن القومي'

روسيا قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ "سويوز" قريبا

الكشف عن مصير الأمير السعودي المختفي سلمان آل سعود ووالده

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين حملة تركيا ضد القضاء عام 2016