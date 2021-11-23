استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بصورة مفاجئة!

العالم - ليبيا

وقال دبلوماسي لفرانس برس طالبًا عدم الكشف عن اسمه إن "كوبيش استقال"،وهو ما أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

وكان المبعوث الممي إلى ليبيا قد أكد أن على جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب مغادرة ليبيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح كوبيش، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في ليبيا مؤخرا، أن "المسلحين الأجانب والمرتزقة في ليبيا لا يشكلون خطرا على ليبيا فقط بل على كل المنطقة".