شاهد.. اسماعيل رضوان: ندعو لمقاطعة المنتجات البريطانية

العالم – خاص بالعالم

وقال اسماعيل رضوان في برنامج "ضيف وحوار" ان "هذا القرار يريد ان يحارب الشعب الفلسطيني على خياراته، هذا القرار الظالم الجائر يريد ان يحارب كل فلسطيني على هذه الارض المباركة ويحارب الحريات والديمقراطية".

ووجه القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس دعوة الى الشعب البريطاني الحر قائلا: "بضرورة رفض هذا القرار العنصري لانه سيواجهه من كل الشعوب العربية والاسلامية وبنفس السياق نحن ندعو الى مقاطعة المنتجات البريطانية، ندعو شعوبنا العربية والاسلامية الى مقاطعة المنتجات البريطانية حتى تعلم بريطانيا جريرة ما ترتكب من جرائم ولتعلم ان فلسطين في قلب الشعوب العربية والاسلامي".

واشار رضوان الى انه: "لا يغرنا بعض المطبعين، بعض الانظمة الهزيلة المنحازة للاحتلال التي لا تمثل شعوبها العربية والاسلامية لا يغرنا ذلك لان هذا الى زوال، هذه الانظمة الى زوال كما هو الاحتلال الى زوال ونبض الشعوب العربية والاسلامية هو الحب لفلسطين والدعم لفلسطين ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن نقول ان بريطانيا اليوم وهي ترتكب هذه الجريمة".

واضاف القيادي في حماس: "نقول كل الحقوقيين العرب والمسلمين مدعوون لملاحقة بريطانيا قانونيا على المحافل الدولية ليس فقط عن هذا القرار لان هذا القرار مخالف للقانون الدولي لان القانون الدولي شرع القتال واعطى مشروعية القتال والمقاومة للاحتلال حيث ما كان الاحتلال كانت المقاومة. اضف الى ذلك لابد من ملاحقة بريطانيا على جريمتها بوعد بلفور، جريمتها باحتلال فلسطين وتسليمها للصهاينة وجريمتها الاخيرة بهذا القرار".

واكد رضوان ان: "بريطانيا هي سبب الويلات والمجازر والمآسي التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، بريطانيا التي جعلت الشعوب العربية والاسلامية تعيش سنوات من الاضطهاد وظلم كثير من خلال احتلالها لهذه البلدان هي اليوم ترتكب جريمة جديدة وبالتالي على بريطانيا ان تتوقف عن هذه الجريمة وان تتراجع وعليها ان تكفر عن خطيئتها وجريمتها السابقة".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..