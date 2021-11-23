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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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إسماعيل رضوان: نجدد الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي كانت ولازالت تقدم الدعم اللامحدود للمقاومة الإسلامية
إسماعيل رضوان: القرار البريطاني بحق حركة حماس يتعارض مع القانون الدولي الذي يضمن مقاومة الاحتلال
إسماعيل رضوان: الحقوقيون في العالم مدعون إلى ملاحقة بريطانيا لما تسببته من ويلات بحق الشعب الفلسطيني
إسماعيل رضوان: ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات البريطانية ردا على قرارها بحق حركة حماس وجرائمها ضد فلسطين
إسماعيل رضوان: القرار البريطاني بحق حركة حماس قرار عنصري فاشي وصدر من حكومة عنصرية فاشية وندعو الشعب البريطاني إلى رفضه
إسماعيل رضوان: الاحتلال الاسرائيلي يعاني من عزلة والقرار البريطاني بحق حركة حماس يأتي دعما للكيان الصهيوني ولطمنئته
إسماعيل رضوان: القرار البريطاني بحق حركة حماس بمثابة حبر على ورق ولن يؤثر على المقاومة الفلسطينية
إسماعيل رضوان: ندين بشدة القرار البريطاني بحق حركة حماس ونؤكد أنه يعطي غطاء لكيان الاحتلال لارتكاب جرائم جديدة بحق شعبنا الفلسطيني
غروسي يؤكد خلال لقائه أمير عبداللهيان أن الوكالة الذرية مستعدة لحل المشاكل العالقة عبر التعاون المكثف مع طهران خلال الأشهر القادمة
غروسي يؤكد خلال لقائه أمير عبداللهيان أن الوكالة الذرية مستعدة لحل المشاكل العالقة عبر التعاون المكثف مع طهران خلال الأشهر القادمة
إسماعيل رضوان: القرار البريطاني بحق حركة حماس يتعارض مع القانون الدولي الذي يضمن مقاومة الاحتلال
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
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