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بثينة شعبان: الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية إلا في هذه الحالة

بثينة شعبان: الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية إلا في هذه الحالة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكدت بثينة شعبان المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن أن سوريا خرجت منتصرة في الحرب الإرهابية التي فرضت عليها بفضل حكمة رئيسها وشجاعة وتضحيات جيشها وشعبها السوري.

العالم - سوريا

وتناولت شعبان خلال محاضرة لها في المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية العمانية بحضور لفيف من السفراء العمانيين حيثيات الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا خلال الأعوام العشرة المنصرمة واستهدافها لقرار سوريا المستقل وثرواتها الاقتصادية وهويتها الوطنية.

وأكدت شعبان أن الدول العربية لن تشكل قوة إقليمية ذات شأن دون تعاون وتكامل عربي تتلاقى فيه المصالح العربية مشيرة إلى أهمية تأسيس علاقات صحيحة في كل المجالات بما يخدم المصالح العربية بمواجهة الفكر الغربي.

ونوهت بالسياسة الحكيمة والمتوازنة لعمان مع جميع الدول العربية وما تقدمه وتقترحه من حلول لقضايا المنطقة.

بدورها شكرت رئيسة المعهد الدبلوماسي زينب القاسمية، شعبان على محاضرتها وعلى المشاعر الطيبة تجاه عمان حكومة وشعبا.

من جهة ثانية زارت شعبان اليوم المتحف الوطني العماني يرافقها الأمين العام للمتحف جمال الموسوي واطلعت على أهم معالم المتحف والقطع التراثية التي تعكس قيمة وتاريخ عمان وعلى الآثار السورية التي رممها الأشقاء العمانيون بعد تدميرها من قبل الإرهابيين في سوريا.

كما التقت شعبان مع كوكبة من المفكرين والأدباء والإعلاميين العمانيين حيث تبادلت معهم الحوار حول الوضع في سوريا والدول العربية والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة.

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