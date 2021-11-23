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482 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة في لبنان

482 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة في لبنان
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان ، في تقريرها اليومي، تسجيل 482 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 الساعة الأخيرة ، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 660442.

العالم_لبنان

وأوضحت أنّ الاصابات المسجلة جميعها تعود لمقيمين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعاتالـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8666.

و في السياق أقام مركز حلبا الصحي للرعاية الاولية بالتعاون في الشمال مع جمعية انماء الشمال ندوة في بلدية حلبا، بعنوان الكورنا وقاية ولقاح، حاضر فيها عددا من الاخصائيين.
وشدد المحاضرون على اهمية الوقاية والتوعية الصحية وضرورة أخد اللقاح والابتعاد عن الاماكن المكتظة ووضع الكمامة واتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر لمواجهة اي موجة جديدة محتملة.
ولفت مدير المركز الى ان هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة نشاطات توعوية وارشادات يقوم بها المركز الذي يقدم كل الخدمات الطبية باشراف وزارة الصحة العامة.

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