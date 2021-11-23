الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

احذر من تناول العسل في هذه الحالات!

احذر من تناول العسل في هذه الحالات!
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

يعد العسل من أقدم الأطعمة التي عرفتها البشرية، وله العديد من الفوائد حيث يساعد في نزلات تخفيف أعراض البرد، وله تأثير مضاد للالتهابات.

العالم - منوعات

ولكن الرغم من فوائد العسل فإنه أيضًا لديه موانع، لذلك لا ينبغي تناوله لأمراض وحالات معينة .

مشاكل في المعدة

يمكن أن يسبب العسل عدم الراحة في البطن، لذلك يجب ألا يتم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين في اليوم.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فالأفضل الامتناع عن تناول العسل، لأنه مهيج قوي.

حساسية

يمكن أن يكون العسل سببًا لرد فعل تحسسي، هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح.

فمن الأفضل لمن يعانون من الحساسية شراء العسل من كبار المنتجين – وهذا يضمن خلو المنتج من شوائب حبوب اللقاح.

انخفاض ضغط الدم

للعسل القدرة على خفض مستويات ضغط الدم، الأمر الذي قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، خاصةً إذا كان يحتوي على حبوب لقاح الناردين.

فإذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، ولكنك تحب العسل كثيرًا، فتناوله في المساء قبل النوم.

ارتفاع مستويات السكر

يعد العسل غني بالكربوهيدرات، لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الحذر من تناوله.

لا يجب استبدال السكر بالعسل في المشروبات الساخنة، لأنه عند تسخينه فوق 45 درجة تنخفض خصائصه المفيدة إلى الصفر.

روابط ذات صلة

ما كمية العسل التي يسمح بتناولها في اليوم؟

تعرف على الفوائد الصحية المذهلة للعسل

"تناول العسل"..احذروا المخاطر من هذا التحدّي على "تيك توك"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. موقف الشارع السوداني من اتفاق الشراكة الجديد بين البرهان وحمدوك

الرئيس السوري يبعث ببرقية الى الرئيس اللبناني بمناسبة ذكرى الاستقلال

بالفيديو.. هكذا ينتقم الاحتلال من الشهيد أبو شخيدم منفّذ عملية باب السلسلة

وزير الخاجية الايراني: جاهزون وجادون للتوصل إلى اتفاق جيد وفوري

عملية القدس.. الرسائل والأهداف

مجلس النواب اليمني يحذر من التحركات المشبوهة للمبعوثين الأممي والأمريكي