وزير الخاجية الايراني: جاهزون وجادون للتوصل إلى اتفاق جيد وفوري

العالم - إيران

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا اليوم الثلاثاء مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس حول القضايا الثنائية ومحادثات فيينا وبعض القضايا الإقليمية.

ولفت امير عبداللهيان الى مكانة سويسرا المهم في أوروبا، وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير على المسار الصحيح، وأن زيارة رئيس البرلمان السويسري الأخيرة إلى طهران شكلت منعطفا في العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لحل بعض المشاكل التي تعترض طريق توسيع أنشطة الشركات السويسرية في إيران، أكد أمير عبد اللهيان على ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتعليم والزراعة والنقل والشحن والصحة والمصارف.

كما أعلن وزير الخارجية الايراني استعداد إيران لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.

بدوره اشار وزير الخارجية السويسري إلى زيارته لإيران في الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين، واصفا ايران بالدولة التاريخية والجذابة للغاية.

ولفت إلى أهمية العلاقات بين البلدين وقدم ايضاحات حول القناة التجارية بين البلدين.

وواصل وزيرا خارجية البلدين مباحثاتهما وتناولا الوضع في أفغانستان.

وقال أمير عبد اللهيان إن إيران تشجع الهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان على تشكيل حكومة شاملة ، معربا عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في البلاد عشية موسم البرد ، ودعا إلى بذل جهد دولي للاستجابة للوضع الإنساني واللاجئين في أفغانستان و وأعلن الاستعداد لنقل المساعدات إلى أفغانستان عبر إيران.

من جانبه قال وزير الخارجية السويسري إن بلاده مستعدة للمشاركة في التعاون الدولي لمساعدة أفغانستان ، مضيفا أن بلاده مستعدة لمساعدة أفغانستان والدول المجاورة.

وصرح وزير الخارجية السويسري أن بلاده تتفق مع جمهورية إيران الإسلامية على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

كما أشاد بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيجاد حل دبلوماسي في أفغانستان، وكذلك استضافة إيران اللاجئين .

كما أشار وزير الخارجيه الایرانیة إلى الوضع المتأزم في اليمن، وذكر أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم أي محاولة لفك الحصار وإنهاء الحرب في هذا البلد.

وشدد أمير عبد اللهيان، في جانب اخر من مباحثاته، على أن المحادثات بشأن رفع الحظر عن إيران ستبدأ الأسبوع المقبل في فيينا، مؤكدا أن إيران مستعدة وجادة للتوصل إلى اتفاق جيد وفوري، لكنها في الوقت نفسه لا تثق في السلوك الأميركي.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها مهتمة بالعودة إلى الاتفاق النووي ومن ناحية أخرى فرضت عقوبات على أفراد وشركات إيرانية على مرحلتين خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وقال أن السلوك الأميركي المتناقض هو أحد اهم العوائق الأساسية في المفاوضات.

وقال أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحكم على الولايات المتحدة بناءً على سلوكها.