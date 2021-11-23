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الصدر يعلق على تصريحات بلاسخارت بشأن الانتخابات

الصدر يعلق على تصريحات بلاسخارت بشأن الانتخابات
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى‏ الصدر، الثلاثاء، الى الابتعاد عن المهاترات السياسية.

العالم - العراق

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، إن "الشعب يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية"، داعياً المحكمة الاتحادية الى "العمل بجد وحيادية".

وأعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أن انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام".

وبشأن التطورات التي أعقبت الانتخابات، أكدت بلاسخارت أن "الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما"، لافتة إلى أنه "حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات، كما صرح القضاء".

ودعت بلاسخارت إلى "التعامل مع الإشكالات الانتخابية وفقا للقانون".

وتابعت أن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب"، مشددة على "أهمية إجراء تشكيلة حكومية جامعة".

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