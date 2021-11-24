الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محاثة هاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بشأن "الامن الدولي"

محاثة هاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بشأن
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

العالم-اوروبا

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، دون أن تكشف عن تفاصيل.

وأمس الاثنين بحث ميلي هاتفيا مع القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الوضع الأمني في شرق أوروبا، بعد أيام من مكالمة بينهما تناولت "خطوات روسيا في المنطقة".

وفي وقت سابق انتقد الكرملين على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف ادعاءات وسائل الإعلام الغربية حول "خطط روسية لغزو أوكرانيا".

وأشار إلى أن تنقلات القوات الروسية داخل أراضي البلاد لا يجب أن تثير قلق أي طرف كان، لأن روسيا لا تمارس تهديد أي بلد كان.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الاركان الروسية: تعزيز التعاون الدفاعي مع ايران في الاولويات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محاثة هاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بشأن "الامن الدولي"

مدير "الطاقة الذرية" يلغي مؤتمره الصحفي بعد زيارة لطهران

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات صهيونية على حمص

مصدر مقرب من من مكتب السيستاني ينفي شائعات بشأن صحة المرجع الاعلى

القبض على 7 إرهابيين في بغداد

أنصار الله: غارة التحالف دمرت مصنعا في صنعاء مملوكا لمواطن سوري