محاثة هاتفية بين رئيسي الأركان الروسية والأمريكية بشأن "الامن الدولي"

العالم-اوروبا

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، دون أن تكشف عن تفاصيل.

وأمس الاثنين بحث ميلي هاتفيا مع القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الوضع الأمني في شرق أوروبا، بعد أيام من مكالمة بينهما تناولت "خطوات روسيا في المنطقة".

وفي وقت سابق انتقد الكرملين على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف ادعاءات وسائل الإعلام الغربية حول "خطط روسية لغزو أوكرانيا".

وأشار إلى أن تنقلات القوات الروسية داخل أراضي البلاد لا يجب أن تثير قلق أي طرف كان، لأن روسيا لا تمارس تهديد أي بلد كان.