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أستراليا تصنّف حزب الله 'منظمة إرهابية'

أستراليا تصنّف حزب الله 'منظمة إرهابية'
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت استراليا تصنيف حزب الله في لبنان "منظمة ارهابية" بشكل كامل.

العالم - آسیا والباسفیک

وزعم وزيرة الداخلية الاسترالية "كارين اندروز" إنّ الحزب يواصل التهديد عبر تنفيذ الهجمات وتقديم الدعم لمنظمات ارهابية، ويشكل تهديدا لاستراليا".

وبحسب قرار كامبيرا فانّ الجناح السياسي للحزب وكامل مؤسساته المدنية باتت تحت نطاق العقوبات الاسترالية، وليس الجناح العسكري فقط كما كان سابقا.

وطلب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت من نظيره الأسترالي سكوت موريسون تصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية" بشكل رسمي، حسب زعمه.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن بينيت التقى موريسون على هامش قمة غلاسكو للمناخ، بالمملكة المتحدة.

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