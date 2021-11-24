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بدء الدراسات السريرية للقاح "بركت" الايراني للفئة العمرية من 12 الى 18 سنة 

بدء الدراسات السريرية للقاح
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تم الإعلان عن البدء الرسمي للدراسات السريرية للقاح "بركت" أول لقاح إيراني مضاد لكورونا للفئة العمرية من 12 الى 18 سنة.

العالم - ايران

اقيمت يوم الثلاثاء مراسم البدء بالدراسات السريرية للقاح "كوف ايران بركت" للفئة العمرية 12 الى 18 سنة بحضور عضو اللجنة العلمية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا والمدير التنفيذي لشركة شفافارمد وعدد من المسؤولين في لجنة تنفيذ أوامر الامام الخميني (رض).

وقال مينو محرز، مديرة الدراسات السريرية لقاح "كوف ايران بركت" : إن تطعيم لقاح "بركت" لأول 4 متطوعين بدأ الأسبوع الماضي، وفي المرحلة الأولى سيتم تطعيم اللقاح لـ 60 يافعا مؤهلا.

واضافت: وأضاف: وفقًا للمعايير الدولية ، بعد إنتاج كل لقاح، يجب أولاً اختباره على الفئة العمرية من 18 الى 75 سنة.

واشارت الى ان الفئة العمرية 12 الى 18 عاما سيتلقون جرعة بحجم 5 ميكروغرام مثل البالغين.

وأوضحت محرز إلى أن الدراسات السريرية كانت متشابهة في دول أخرى في العالم، وقالت: تم إجراء ثلاث مراحل من الدراسات على 22 ألف شخص بالغ ولم يلاحظ أي آثار جانبية محددة، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فعالية ومناعة جيدة للغاية.

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