"سوناطراك" الجزائرية تبحث استئناف نشاطها في ليبيا

العالم - الجزائر

جاء ذلك، وفق بيان للشركة التي تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بالعاصمة طرابلس، المنعقدة، يومَي 22 و23 تشرين الثاني 2021.

وبحسب البيان "كانت القمة فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي، ومساهمة مجمع سوناطراك خاصة عبر فروعه للخدمات البترولية في عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية".

وأشار البيان إلى أن القمة ناقشت: "استئناف سوناطراك لأنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في القريب العاجل"، دون تفاصيل إضافية.

وتتواجد سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات في ليبيا، بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الوطنية الليبية.

وعلّقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في عام 2011، وعادت للنشاط في عام 2012، قبل أن تتوقف ثانية في عام 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد ووجود قوة قاهرة.

وفي كانون الثاني 2018، وقّعت مؤسسة النفط الليبية و"سوناطراك" اتفاقاً تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتَي التعاقد في حقل "غدامس" قرب حدود البلدين حالما تسمح الظروف الأمنية.