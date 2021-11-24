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رسميا.. ادفوكات يقدم استقالته من تدريب المنتخب العراقي

رسميا.. ادفوكات يقدم استقالته من تدريب المنتخب العراقي
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، بأن الهولندي ديك أدفوكات قدم استقالته من تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم.

العالم-العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، يوم أمس، عن المتحدث باسم الاتحاد العراقي، أحمد عودة زامل، قوله "الاتحاد وافق اليوم على استقالة المدرب الهولندي أدفوكات بعد أن قدم استقالته رسميا".

وأضاف: "أدفوكات عبر عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموح الجماهير العراقية، وله شخصيا، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخب الوطني تأهلا مباشرا إلى مونديال قطر (2022)".

وقال زامل، إن زيليكو بتروفيتش، مساعد أدفوكات، سيتولى قيادة المنتخب العراقي في كأس العرب.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وخسر 0-3 أمام كوريا الجنوبية في الجولة الماضية.

ويملك العراق أربع نقاط في المركز قبل الأخير بالمجموعة الأولى، بفارق 12 نقطة عن إيران المتصدرة.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم، ويحصل صاحب المركز الثالث على فرصة أخرى للتأهل عبر الملحق.

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رسميا.. ادفوكات يقدم استقالته من تدريب المنتخب العراقي

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