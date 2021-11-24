شاهد..مواقع التواصل تفحم وزير الخارجية العراقي..

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فيما اكدت وزارة الخارجية العراقية ان حسين لم يكن يعلم بان القناة اسرائيلية وانها قالت لفريقه الاعلامي انها قناة فرنسية.

وشهدت منصات التواصل ردود افعال عديدة على المقابلة التي اجراها الوزير العراقي مع القناة الاسرائيلية رغم توضيحه لحيثيات ما جرى، حيث كتب "جواد" معلقاً حول هذا الموضوع: "على القوى السياسية الوطنية والمدعي العام العراقي إقامة دعوى قضائية بحق وزير الخارجية ومسؤله المباشر رئيس الوزراء لما قام به من القبول بإجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة العدو الإسرائيلي. هذه المقابلة هي جس نبض تماما مثل المؤتمر الذي أنعقد قبل فترة في أربيل. محاسبة الخونة واجب وطني".

وجاء في حساب "لوكاسيوس": "صحفيون إسرائيليون انتحلوا صفة وسيلة إعلام فرنسية وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي. شو هل الوزارة اللي ما عارفة مين جاي ولا لمين بينتموا؟".

وغرد "العراقي احمد" كاتباً: "ان كل ما يثار من قضايا احمد الوشاح والتطرق الى قضية حل الحشد الشعبي وقضية وزير الخارجية الخ هي للتغطية والتعتيم على اهم قضية هي قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بأصواتهم المسروقة من قبل المزورين للإنتخابات انتبهوا لما يثار".