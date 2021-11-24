الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بيع مخطوطة لأينشتاين بأكثر من 13 مليون دولار

بيع مخطوطة لأينشتاين بأكثر من 13 مليون دولار
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

بيعت مخطوطة نادرة تتضمن نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين مقابل ما يزيد قليلا عن 13 مليون دولار لشخص مجهول الهوية، في مزاد علني في باريس.

العالم - اوروبا

وذكرت دار "كريستيز" للمزادات البريطانية، أن مخطوطة العمل المكونة من 54 صفحة، والتي شارك في كتابتها أينشتاين ومساعده ميشيل بيسو، بين يونيو 1913 وأوائل عام 1914 في زيورخ بسويسرا، كانت مرحلة حاسمة في تطوير النظرية العامة للنسبية، وبيعت بمبلغ 13 مليون دولار.

وكان من المتوقع في الأصل أن تحقق الوثيقة المكونة من 54 صفحة ما يصل إلى 3.5 مليون دولار، لكنها بيعت بما يقرب من أربعة أضعاف تقديرات ما قبل البيع.

وقالت "كريستيز" لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه لن يكشف عن الفائز بالمزايدة النهائية.

من جهته، رأى البروفيسور هانوش جوتفروند أن "هذه المخطوطة كانت واحدة من أهم الوثائق على طريق النسبية العامة".

وقال إن المخطوطة كانت حاسمة في "رحلة أينشتاين الفكرية والعلمية نحو النظرية العامة للنسبية".

كما وصفت "كريستيز" الصفحات بأنها "واحدة من أهم الوثائق العلمية في القرن العشرين".

روابط ذات صلة

مصر... إحباط تهريب 13 مخطوطة أثرية

بيع لوحات الأسطورة محمد علي بأضعاف السعر التقديري

مزاد في امريكا..بيع مسدس بـ6 ملايين دولار استخدم في قتل "خارج عن القانون"

بيع صقرين بنحو 38 ألف دولار في مزاد دولي بالرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..خلفيات تصنيف استراليا لحزب الله بـ"منظمة ارهابية"

شاهد بالفيديو.. السعودية ترتكب اخر جرائمها في اليمن قبل نهاية الحرب

رئيس القضاء العراقي يلتقي الوفد الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق بجريمة المطار

بيع مخطوطة لأينشتاين بأكثر من 13 مليون دولار

بريطانيا تكشف سبب تحطم المقاتلة إف-35 في البحر الأبيض المتوسط

أبناء معتقلي الرأي في الإمارات.. حقوق مسلوبة ومعاناة متزايدة