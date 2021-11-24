رئيس القضاء العراقي يلتقي الوفد الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق بجريمة المطار

العالم-العراق

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم الوفد القضائي الإيراني المكلَّف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدَّت إلى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما".

وأضاف البيان، أن "الوفد القضائي الإيراني ترأسه معاون النائب العام لمحافظة طهران سيد مصطفى سيد أشرفي ووكيل المحكمة الدوليَّة، والمستشارون القانونيون للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدوليَّة في وزارة الخارجيَّة".

واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب قائد الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعد عدوان جوي جبان على موكبهم من قبل مسيرة امريكية بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير العالم 2020 في جريمة اغتيال دولية بأمر من الرئيس الامريكي الارعن (السابق) دونالد ترامب قرب في مطار بغداد الدولي.