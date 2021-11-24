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الطريقة الوحيدة لتمييز بين الرشح والإنفلونزا وكورونا هي إجراء pcr

الطريقة الوحيدة لتمييز بين الرشح والإنفلونزا وكورونا هي إجراء pcr
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

مع ارتفاع عدد المصابين بكورونا يوميا و انتشار الانفلونزا في بعض المناطق اللبناني الطريقة الوحيدة لتمييز بين الرشح والإنفلونزا وكورونا هي إجراء الـPCR.

العالم_لبنان

واشار عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية في لبنان عبد الرحمن البزري الى انه يسمع الكثير من المناشدات والإعتراضات من أهالي الطلاب حول الأساليب الوقائية المتبعة في بعض المدارس، ونحن نسعى لبدء التلقيح للأعمار الصغيرة وطلاب المدارس، وأدعو لتفعيل الحملة الدعائية لتشجيع الأهالي والطلاب على التلقيح.

ولفت البزري في حديث تلفزيوني اليوم الاربعاء ، الى انه من الصعب جداً التمييز بين الرشح أو الإنفلونزا أو كورونا والطريقة الوحيدة هي إجراء فحص الـ PCR لتفادي تعريض العام الدراسي لكارثة، خصوصاً أننا نمر بفترة صعبة في البلد من نواحٍ عدة.

العالم_لبنان

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