الطريقة الوحيدة لتمييز بين الرشح والإنفلونزا وكورونا هي إجراء pcr

العالم_لبنان

واشار عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية في لبنان عبد الرحمن البزري الى انه يسمع الكثير من المناشدات والإعتراضات من أهالي الطلاب حول الأساليب الوقائية المتبعة في بعض المدارس، ونحن نسعى لبدء التلقيح للأعمار الصغيرة وطلاب المدارس، وأدعو لتفعيل الحملة الدعائية لتشجيع الأهالي والطلاب على التلقيح.

ولفت البزري في حديث تلفزيوني اليوم الاربعاء ، الى انه من الصعب جداً التمييز بين الرشح أو الإنفلونزا أو كورونا والطريقة الوحيدة هي إجراء فحص الـ PCR لتفادي تعريض العام الدراسي لكارثة، خصوصاً أننا نمر بفترة صعبة في البلد من نواحٍ عدة.

العالم_لبنان