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رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد توجه الى جبهة القتال لادارة المعركة مع جبهة تحرير تيغراي ونائبه سيتولى إدارة الشؤون الروتينية للحكومة

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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