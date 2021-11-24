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مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ بعد قليل اجتماعا افتراضيا في فيينا على مدى 3 أيام لمناقشة عدة مواضيع اهمها التعاون الفني مع ايران

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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