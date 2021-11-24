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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ بعد قليل اجتماعا افتراضيا في فيينا على مدى 3 أيام لمناقشة عدة مواضيع اهمها التعاون الفني مع ايران
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد توجه الى جبهة القتال لادارة المعركة مع جبهة تحرير تيغراي ونائبه سيتولى إدارة الشؤون الروتينية للحكومة
مراسل العالم نقلا عن "القناة 12 الإسرائيلية": صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا الليلة الماضية، عبر سماء البلاد وانفجر فوق شاطئ في حيفا
أسد ماجد: الصهاينة يعتبرون الاتفاق مع الأردن صفحة جديدة من التطبيع
سعيد شاوردي: الكيان الصهيوني الذي يمتلك رؤوس نووية لا يريد لدول المنطقة لا سيما للجمهورية الإسلامية أن تحصل على تقنية نووية
سعيد شاوردي: تصريحات غروسي بشأن عدم انحراف البرنامج النووي الإيراني خير دليل على كذب مواقف المحور الصهيوأميركي
إسماعيل رضوان: نجدد الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي كانت ولازالت تقدم الدعم اللامحدود للمقاومة الإسلامية
إسماعيل رضوان: القرار البريطاني بحق حركة حماس يتعارض مع القانون الدولي الذي يضمن مقاومة الاحتلال
إسماعيل رضوان: الحقوقيون في العالم مدعون إلى ملاحقة بريطانيا لما تسببته من ويلات بحق الشعب الفلسطيني
إسماعيل رضوان: ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات البريطانية ردا على قرارها بحق حركة حماس وجرائمها ضد فلسطين
مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ بعد قليل اجتماعا افتراضيا في فيينا على مدى 3 أيام لمناقشة عدة مواضيع اهمها التعاون الفني مع ايران
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش
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