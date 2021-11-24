العراق.. انطلاق الفرز اليدوي لـ 264 محطة انتخابية مطعون بها

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وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية ان "عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات بغداد (الكرخ/ الرصافة)، والمثنى والنجف الأشرف، انطلقت صباح اليوم، بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

واضاف ان "عدد المحطات التي ستجري فيها العد والفرز هي 184 محطة ببغداد و31 محطة في النجف الأشرف و49 محطة في المثنى".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، الانتهاء من إعادة عد وفرز محطات محافظة ذي قار المطعون بها.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)