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العراق.. انطلاق الفرز اليدوي لـ 264 محطة انتخابية مطعون بها

العراق.. انطلاق الفرز اليدوي لـ 264 محطة انتخابية مطعون بها
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها بثلاث محافظات.

العالم-العراق

وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية ان "عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات بغداد (الكرخ/ الرصافة)، والمثنى والنجف الأشرف، انطلقت صباح اليوم، بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

واضاف ان "عدد المحطات التي ستجري فيها العد والفرز هي 184 محطة ببغداد و31 محطة في النجف الأشرف و49 محطة في المثنى".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، الانتهاء من إعادة عد وفرز محطات محافظة ذي قار المطعون بها.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)

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العراق.. انطلاق الفرز اليدوي لـ 264 محطة انتخابية مطعون بها