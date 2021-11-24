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فيديوغرافيك.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة التركية انقرة ومدينة اسطنبول للمطالبة باستقالة الحكومة، وذلك غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية

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