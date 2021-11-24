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لليوم الثاني.. قوات الاحتلال تتوغل شرق غزة وتشرع بأعمال تجريف

لليوم الثاني.. قوات الاحتلال تتوغل شرق غزة وتشرع بأعمال تجريف
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

توغلت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة داخل أراضي الفلسطينيين شرق مدينة غزة، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وتقدمت 11 آلية عسكرية، من بوابة موقع "الطاقة" العسكري شرق مدينة غزة، لمسافة محدودة خارج السياج.

وضمت تلك الآليات ثمان جرافات وآلة حفر ودبابتين، حيث باشرت بأعمال تجريف وتسوية بأراضي المواطنين الزراعية بإسناد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المرافقة.

والثلاثاء، توغّلت نحو 11 آلية عسكرية إسرائيلية في ذات المنطقة، وأجرت أعمال تجريف في المكان.

وتشهد المناطق الحدودية للقطاع بين حين وآخر، عمليات توغل في أكثر من منطقة حدودية بدواع أمنية، وتجري في الغالب أعمال تجريف للأراضي، ما يحرم المزارعين الفلسطينيين من استغلال تلك الأراضي.

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