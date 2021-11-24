ملك السويد يكرم شابين سوريين

العالم - سوريا

وتنشر موقع القصر الملكي صورة الشابان أثناء تلقيهما الجوائز، كما تناقلت مواقع إعلامية أن تسليم الجوائز جرى في مكتبة “برنادوت” بالقصر الملكي، لـ 6 أشخاص، بينهم سوريان، ضمن 3 فئات وهي: “جائزة الشركات الجديدة السنوية، وجائزة رواد الأعمال السنوية، وجائزة رواد الأعمال الشباب السنوية”، علماً أن هذه الجائزة تمنح عادة بشكل سنوي لكنها منحت هذا العام عن عامين بسبب جائحة كورونا.

الجائزة التي منحت للشابين السوريين كانت ضمن فئة الشركات الجديدة وفقاً للقصر الملكي الذي أوضح أن شركة “المعمار” “Infinity Group AB” أصبحت اسماً رائداً في صناعة تعويضات الأسنان في “السويد”، وهي تركّز على أعمال التكنولوجيا الطبية وتؤمّن منتجات طب الأسنان لتحسين نوعية حياة المرضى، في حين تختص شركة “قولي” “Kouli Bros AB” ببيع الملابس عبر متجر الويب Hoodie Lab” حيث يتم تصميم الملابس من قبل نساء في “سوريا”، يحصلن على عمولة عن كل قطعة ملابس يتم بيعها، وتركز الشركة بشكل أساسي على خلق فرص عمل للنساء المستضعفات اللواتي يعانين من ظروف مععلي يشية صعبة.

الشابان” معمار” و “قولي” أعربا عن سعادتهما بالجائزة، وتوجها بالشكر للسويد على هذا التكريم.

ويسجل للشباب السوريين في مختلف أنحاء العالم تحقيق إنجازات عديدة تثبت قدرتهم على التلاؤم مع المجتمعات التي انضموا إليها متجاوزين كل الصعوبات والضغوط .