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الرئيس الايرانی يشارك في قمة منظمة ايكو في تركمانستان

الرئيس الايرانی يشارك في قمة منظمة ايكو في تركمانستان
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يزور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله إبراهيم رئيسي عاصمة تركمانستان عشق آباد للمشاركة في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) يوم 29 نوفمبر الجاري.

العالم - ایران

وتأتي زيارة رئيسي والوفد السياسي والاقتصادي الايراني رفيع المستوى المرافق له لعشق اباد بدعوة من نظيرة التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف.

ويشارك رئيس الجمهورية في قمة ايكو لتبيين مواقف ومقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، وخاصة إزالة العقبات ورفع مستوى التعاون والتبادلات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

كما سيلتقي رئيسي خلال هذه الزيارة مع نظرائه المشاركين في القمة لبحث سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية.

ولقاء رجال الأعمال والإيرانيين المقيمين في تركمانستان يدخل في جدول أعمال رئيسي في هذه الزيارة.

وتستضيف تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد يوم 29 نوفمبر2021.

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