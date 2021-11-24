بالصورة.. احتجاز لاجئ سوري وشقيقته دخلا بولندا من بيلاروس

العالم - سوريا

وجاء السوري البالغ 24 عاما وشقيقته البالغة 28 عاما اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إلى بيلاروس بين آلاف المهاجرين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الشاب الذي اختبأ مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة إنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه، فيما أفادت شقيقته بأن الجو شديد البرودة وأنها وشقيقها ما كانا ليقدما على هذه الرحلة لو عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن نشطاء غطوا المهاجرين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد.

وصرح الشقيقان وهما من دمشق، بأنهما وصلا إلى بيلاروس في التاسع من نوفمبر وعبرا إلى بولندا منذ أيام، علما أن الشاب كان يعمل مهندسا ميكانيكيا في سوريا بينما تشتغل شقيقته بالفن.

وقال نشطاء إنهما ساعدا السوري وشقيقته على بدء عملية طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وينتقد نشطاء حقوقيون بولندا لأنها ترد المهاجرين إلى بيلاروس دون السماح لهم بتقديم طلبات توفير الحماية الدولية لهم.