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بالصورة.. احتجاز لاجئ سوري وشقيقته دخلا بولندا من بيلاروس

بالصورة.. احتجاز لاجئ سوري وشقيقته دخلا بولندا من بيلاروس
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

احتجز حرس الحدود البولندي يوم الثلاثاء طالب لجوء سوري وشقيقته قرب بلدة شيمياتيتشه البولندية قادمين من بيلاروس في الوقت الذي كان تساقط فيه الثلج لأول مرة على الغابة الحدودية.

العالم - سوريا

وجاء السوري البالغ 24 عاما وشقيقته البالغة 28 عاما اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إلى بيلاروس بين آلاف المهاجرين الذين يأملون في دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الشاب الذي اختبأ مع شقيقته تحت شجرة يغطيها الجليد في الغابة إنهما يريدان مكانا دافئا يجلسان فيه، فيما أفادت شقيقته بأن الجو شديد البرودة وأنها وشقيقها ما كانا ليقدما على هذه الرحلة لو عرفا أن الوضع سيكون بهذا الشكل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن نشطاء غطوا المهاجرين بأغطية في محاولة لحمايتهما من البرد.

وصرح الشقيقان وهما من دمشق، بأنهما وصلا إلى بيلاروس في التاسع من نوفمبر وعبرا إلى بولندا منذ أيام، علما أن الشاب كان يعمل مهندسا ميكانيكيا في سوريا بينما تشتغل شقيقته بالفن.

وقال نشطاء إنهما ساعدا السوري وشقيقته على بدء عملية طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وينتقد نشطاء حقوقيون بولندا لأنها ترد المهاجرين إلى بيلاروس دون السماح لهم بتقديم طلبات توفير الحماية الدولية لهم.

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