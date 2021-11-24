وقفة احتجاجية في المغرب ضد زيارة وزير الحرب الاسرائيلي للبلاد

العالم - أفريقيا

وكان وزير الاحتلال بيني غانتس، قد حل مساء أمس بالرباط في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير حرب الاحتلال الاسرائيلي للمغرب، وعقد اجتماعا مغلقا مع الوزير المغربي المنتدب في الدفاع، عبد اللطيف الوديي، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التصنيع العسكري، ومذكرة تتعلق بتعاون أمني بين المغرب و"إسرائيل" ويختتم غانتس لقاءاته، بإ جراء مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة.

وعبر بلاغ للجبهة المغربية لدعم فلسطين عن رفضها "لقدوم مجرم الحرب ووزير الحرب الصهيوني بيني غانتس لبلادنا، تدعو الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع كل "الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع، وكافة المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبير الشعبي عن رفضنا لاستقبال جزار غزة ببلادنا"، من خلال المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر البرلمان على الساعة الخامسة مساء.