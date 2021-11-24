سوريا.. منح جواز سفر فوري مقابل 100 ألف ليرة

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وفي 18 تشرين الثاني الحالي، أطلقت الداخلية السورية “منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر” عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن للمواطنين في دمشق وريفها فقط حجز دور من خلال النافذة الإلكترونية لاستخراج جواز السفر.

وأكدت الوزارة وقتها أن إطلاق النافذة الجديدة يسهّل إجراءات الحصول على جوازات السفر ويخفف العبء عن المواطنين، وستعمم هذه الخدمة تباعاً على بقية فروع الهجرة والجوازات في المحافظات.

واعتذر وزير الداخلية محمد الرحمون مؤخراً من المواطنين بسبب تأخر منح وتجديد جوازات السفر، وأرجع سببه إلى “أسباب تقنية قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة”، وأكد أن الانفراج في منحها وتجديدها سيبدأ اعتباراً من 10 تشرين الأول 2021.

وتبلغ تكاليف الحصول على جواز السفر العادي للمقيمين داخل سوريا حاليًا 13 ألف ليرة سورية (حوالي 3.71 دولار)، بينما تصل تكلفة المستعجل إلى 31 ألف ليرة سورية (حوالي 9 دولارات).



وسبق أن كشف وزير الداخلية عام 2020 الفائت، عن التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني، مبيّناً أن الخطوة الثانية ستكون مشروع تعديل الهويات الشخصية لكن بعد استعادة كل المناطق السورية.