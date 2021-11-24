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اللواء رسول يعلن إحباط عملية إرهابية في الانبار العراقية

اللواء رسول يعلن إحباط عملية إرهابية في الانبار العراقية
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان إن “جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من احباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، والقى القبض على ( ٥ ) من عصابات داعـش الإرهابيـة وعثُر على كدس للسلاح والعتاد”.

وأوضح البيان، أنه “أفتتح أبطال الجهاز عملياتهم في مُحافظة الأنبار من خلال نصب كمين مُحكم تم العمل عليه مُنذ مُدة، إستطاع خلاله أبطالنا من إلقاء القبض على (٣) إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات داعـش حيثُ كان يُخطط هؤلاء لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي”.

وباشرت قوات الجهاز بعد ذلك، وفق البيان، بعمليتين نوعيتين “الأولى في مُحافظة بغداد – قضاء التاجي والتي تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش وبدلالته تم العثور على كدس للأعتدة والأسلحة يضم هاون عيار ٨١ ملم، والثانية في مُحافظة كركوك والتي أُطيح بها بعُنصر إرهابي”.

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