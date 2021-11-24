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كلمة للسيد نصر الله بعد غد الجمعة

كلمة للسيد نصر الله بعد غد الجمعة
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

يتحدث الامين العامّ لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله عبر شاشة قناة المنار عند الساعة الثامنة والنصف من مساء بعد غد الجمعة في السادسِ والعشرين من الشهرِ الحالي.

العالم - لبنان

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