بالفيديو..دوافع تصاعد وحشية العدوان السعودي على اليمن؟

العالم - مراسلون

هذه الأحياء التي تتعرض على مدى يومين لقصف عنيف خلّف الكثير من آثار الدمار في المنشئات والمنازل السكنية، غير حالة الهلع والرعب في أوساط الساكنين.

وبشكل هستيري صعد مؤخراً تحالف العدوان من استهدافاته الجوية على المدن اليمنية، فخلال ساعات فقط شن طيرانه عشرات الغاراتعلى صنعاء ومأرب وعمران وصعدة والحديدة وتعز، مخلفاً العديد من الضحايا المدنيين ودماراً واسعاً في الممتلكات والبنى التحتية، كم اتتحدث تقارير عن استخدامه لقنابل محرمة دولياً في قصفه لبعض المناطق اليمنية.

ويؤشر هذا التصعيد العسكري للتحالف السعودي على دخوله مرحلة جديدة من التصعيد يعدّها كثيرون محاولةً لتغطية فشله في اليمن مع هزائمه الأخيرة في الميدان وتفوق صنعاء عسكرياً، خاصة مع تكثيفه كذلك للقصف المدفعي على المناطق الحدودية في صعدة، وتصاعدأعماله العسكرية في أكثر من جبهة ومحافظة.

مزيد من التعقيدات يضيفها هذا التصعيد العسكريُ أمام عملية السلام المفترضة، إذ ترى صنعاء أنه يكشف عدم نية التحالف السعودي وبوقف عدوانها وجرائمها، متوعدة أنها ستواجه أي تصعيد بردٍِ موازٍ وتصعيد أكبر.

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