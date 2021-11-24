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هل يفعلها الموساد مع بايدن كما حصل مع كينيدي؟

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير في الشؤون الامريكية سكوت بنيت ان هناك تبدلا في المزاج الرأي العام الامريكي الذي بات يعيش قلقاً كبيراً بسبب المشاكل الداخلية والحروب المستقبلية التي ربما تقع، ولذا يرغب الشعب بازاحة الرئيس جو بايدن عن السلطة سواء عن طريق الدستور او عن طريق آخر، وانه غير صالح للحكم.

العالم- خاص بالعالم

وتوقع بنيت، بان يقوم الموساد او اليهود باغتيال بايدن وتصفيته جسدياً قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس كما حصل مع الرئيس السابق جون كيندي، مشيراً الى ان هذا الحديث بات يدور في الاوساط السياسية في الولايات المتحدة، مؤكداً انهم لن يستطيعوا ازاحة بايدن عن السلطة الا عن طريق الدستور باعتبار بان بايدن لم يعد صالحاً للسلطة.

واعتبر بنيت، ان شعبية بايدن قد تراجعت بسرعة كبيرة خلال فترة رئاسته بعد نحو عام من إنتخابه، وان الديمقراطيين يسعون الى رفع مستوى شعبيتهم عبر اثارة بعض القضايا.

هذا ويبدو ان دخول بايدن المستشفى روتينيًّا، إنْ مَرَّ بشكل سلِسٍ، فإنَّ نَقْل صلاحياتِه لنائِبتِه كامالا هاريس ولو لدقائق، قد يعني الكثيرَ فيما يخصُّ تَصدُّر هاريس للمشهَدِ مستقبلا.

ورغم حرص الرئيس الأميركي على إظهارِ قدرَة ذهنيَّة وجسديَّة، خاصة بعد الحديثِ حول عجْزه عن أداءِ مهامِّهِ، فإنَّ المرحَلَةَ المقبلَةَ قد لا تكون هادئَةً له.


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