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المكتب السياسي لأنصارالله: ندين بشدة ما قامت به السلطات الأسترالية من خطوات إجرامية خبيثة ممثلة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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