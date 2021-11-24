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لجنة الانتخابات الليبية تعلن القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة

لجنة الانتخابات الليبية تعلن القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الانتخابات الليبية، في قرار أولي، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

العالم - أفريقيا

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أشار رئيس قسم المرشحين بالمفوضية العليا للانتخابات التواتي رمضان: إلى أنه "لم نتلق أي قرارات رسمية من مكتب النائب العام بخصوص استبعاد القذافي أو غيره من المرشحين حتى الآن".

وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية في وقت سابق، أن "المفوضية استبعدت 25 من 98 مرشحا رئاسيا مسجلا للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر"، مشيرا إلى أن "الإجراء أولي ويمكن الطعن فيه".

ومن المتوقع أن تنشر المفوضية في وقت لاحق اليوم القائمة الكاملة للأسماء التي اعتبرتها مؤهلة لخوض الانتخابات في انتظار عملية الاستئناف التي سيبقى القرار النهائي فيها بيد القضاء الليبي.

وذكرت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادر مطلعة، أن "هناك اتجاه لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة".

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