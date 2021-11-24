باقري: اتفقنا على فتح صفحة جديدة من العلاقات الايرانية الاماراتية

العالم - إیران

وبعد ان التقى يوم الاربعاء في الامارات العربية المتحدة مع أنور قرقاش، كتب علي باقري في تغريدة له بهذا الشأن على تويتر: استمرارا للزيارات الى دول المنطقة، التقينا اليوم في دبي في اجتماع ودي مع انور قرقاش المستشار الاعلى في الشؤون السياسية للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات، وشاهين المرر الوزير المستشار في الشؤون الخارجية بدولة الامارات، وقد اتفقنا على فتح صفحة جديدة في العلاقات الايرانية الاماراتية.

والتقى أنور قرقاش يوم الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني وذلك خلال زيارة يجريها الأخير إلى دولة الإمارات.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء بين قرقاش وباقري كني، بحث العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة.

كما بحثا العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجاربة بين البلدين الجارين.

وتناول اللقاء أيضا بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والجدير بالذكر، ان سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الايرانية قال في تصريح لقناة الجزيرة حول هذه الزيارة، أن باقري ستوجه في ختام زيارته للامارات الى دولة الكويت.