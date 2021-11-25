لندن وباريس تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة عبر المانش

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وقال مكتب رئيس الحكومة إن "رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة تعزيز جهود البلدين المشتركة لمنع عمليات العبور هذه".

وأضاف: "الزعيمان شددا على فعل كل ما بوسعهما لتوقيف العصابات التي تعرض الأرواح للخطر".

وأعلنت الشرطة الفرنسية مصرع 27 مهاجرا قبالة سواحل كاليه شمال فرنسا إثر غرق زورقهم أثناء محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت الأربعاء، مقتل خمسة مهاجرين على الأقل إثر غرق زورقهم في قناة المانش قبالة الساحل الفرنسي أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.