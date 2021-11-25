الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين..

خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى المسجد

خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى المسجد
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين إلى التوجه للمسجد وصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين ضده.

العالم - فلسطين

وجاء ذلك على خلفية دعوات أطلقتها مجموعات استيطانية إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد الحانوكاة"، الذي يحتفل فيه اليهود لـ"إحياء ذكرى تدشين المعبد الثاني في القدس".

وقال الشيخ صبري إنه "يوجه نداءا لكل الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد وصد أي إجراء متوقع من المستوطنين الإسرائيليين".

وتابع: "الاحتلال الصهيوني حوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية منذ يوم الأحد الماضي، وصعد من التضييق على الأهالي بشكل استفزازي".

وأضاف أن "الاحتلال شدد من حصاره للمسجد الأقصى وعمليات تفتيش المصلين، في الوقت الذي فتح المجال لليهود ليصولوا ويجولوا في الأقصى المبارك".

وتابع أن "الاقتحامات تزداد وتيرتها بدعم من المستوى الرسمي والسياسي وليس على مستوى الجماعات الاستيطانية فقط".

وأعرب عن رفضه لهذه الإجراءات "الاحتلالية"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي إجراء يمس الأقصى المبارك.

روابط ذات صلة

دعوات استيطانية لتكثيف اقتحام الأقصى بعيد "الحانوكاة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الأمريكية تدين استمرار الانتهاكات الحقوقية في البحرين

استقالة رئيسة وزراء السويد بعد 24 ساعة على تعيينها

لماذا حاولت السعودية تعطيل اتفاق "المياه مقابل الكهرباء" بين الأردن والاحتلال؟

لصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين.. خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى المسجد

خطيب زادة يعزي مقدونيا الشمالية بضحايا حادث احتراق الحافلة

موسكو: يجب الوقوف على المقومات التي تستند إليها إيران تجاه الاتفاق النووي