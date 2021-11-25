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لماذا حاولت السعودية تعطيل اتفاق "المياه مقابل الكهرباء" بين الأردن والاحتلال؟

لماذا حاولت السعودية تعطيل اتفاق
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأميركي إن الحكومة السعودية "ضغطت على الإمارات للتراجع عن الصفقة الموقعة في مجال الطاقة والمياه مع إسرائيل والأردن".

العالم - الأردن

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن السعوديين فوجئوا عندما نشر خبر الصفقة المرتقبة يوم الأربعاء الماضي، وكشفوا أن المسؤولين السعوديين كانوا مستائين لأنهم شعروا أن الصفقة قوضت خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقيادة المنطقة في ما يتعلق بالمناخ من خلال رؤيته "الشرق الأوسط الأخضر".

وكشفت المصادر للموقع الأميركي أن كبار المسؤولين السعوديين دعوا نظراءهم الإماراتيين للتراجع عن الصفقة، حتى أنهم اقترحوا صفقة بديلة سعودية - إماراتية - أردنية "من شأنها تهميش إسرائيل".

وأبلغ الإماراتيون المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري والجانبين الإسرائيلي والأردني بالضغط السعودي وطالبوا بتغييرات تجميلية في لغة الاتفاقية لإرضاء السعوديين، ولم تعترض الأطراف الأخرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن توقيع الاتفاق تأجل لعدة ساعات يوم الاثنين بسبب التدخل السعودي، وقد تم التوقيع أخيرا بعد ظهر يوم الاثنين بحضور كيري.

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