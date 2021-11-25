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الرئيس التونسي ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا

الرئيس التونسي ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام عددا من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام من إعفاء 20 من كبار المسؤولين فى وزارة الداخلية.

العالم - افريقيا

وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمى للجمهورية التونسية 15 أمرا رئاسيا يتعلق بإنهاء مهام 15 سفيرا وقنصلا بالخارج، على رأس البعثات الديبلوماسية التونسية بكل من برلين (ألمانيا) – بريتوريا (جنوب إفريقيا) – أنقرة (تركيا) – بيكين (الصين) – الدوحة (قطر) – باماكو (مالي) – واغادوغو (بوركينا فاسو) – أبوجا (نيجيريا) – أبيدجان (الكوت ديفوار) – فرصوفيا (بولونيا)، إلى جانب قناصل روما وبالارمو (إيطاليا) – مونريال (كندا) – ليون وغرونوبل (فرنسا) – بروكسال (بلجيكا).

وتأتى هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من إحالة 20 من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد الوجوبي.

وأكد موقع "الشارع المغاربي" التونسى، أن القائمة ضمت بعضا ممن تحصلوا على ترقيات غير مسبوقة من قبل قيس سعيد وأن البقية ممن كانوا يسمون بـ"الأمن الموازي".

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الرئيس التونسي ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا

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