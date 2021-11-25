العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع عبد الملك سكرية ان اطماع الكيان الصهيوني كبيرة جدا ويريدون اخضاع كل دول وشعوب المنطقة والهيمنة والسيطرة ونهب الثروات.

واشار رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع الى فكرة "اسرائيل" كما تحدث عنها مؤسسو الكيان الصهيوني من النيل الى الفرات سقطت كتمدد جغرافي واليوم يبني جدران مع حدود لبنان وداخل الضفة الغربية لكنهم يريدون السيطرة والهيمنة عبر الثقافة والسياسة والاقتصاد هذا هو مكمن الخطر.

واكد سكرية ان الجزائر كدولة مقاومة هي مستهدفة والمكر الاستعماري من خلال الهدية الرشوة التي اعطاها الرئيس الامريكي الى النظام المغربي والاعتراف بالصحراء الغربية انها جزء من المغرب وهو يعلم ان هذه الخطوة يمكن ان تؤدي الى حرب.

واكد رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع ان هذا يأتي محاولة للضغط على الجزائر بالدرجة الاولى الى جانب ان المغرب هي البوابة للعديد من دول افريقيا لان المغرب دولة كبيرة ووازنة ولها تاريخ وحضارة.

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