4 طائرات مقاتلة وطائرة استطلاع صهيونية تخرق الأجواء اللبنانية

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و اصدر الجيش اللبناني اليوم الخميس بيانا جاء فيه: بتاريخ 24 /11 /2021 الساعة 1.25، خرقت /4/ طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة بيروت في اتجاه شمال شرق وصولا إلى زغرتا، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 1.35 من فوق البحر قبالة بلدة خلدة. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وكان صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: بتاريخ 24 /11 /2021 الساعة 00.25 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة بلدة الدامور، ونفّذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 3.20 من فوق البحر قبالة البلدة المذكورة.