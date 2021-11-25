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رويترز عن شهود ومسؤولين صوماليين: خمسة قتلى وإصابة 23 آخرين حصيلة تفجير السيارة في مقديشو

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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