ميقاتي في الفاتيكان... وهذا ما يحمله معه

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ويعلق ميقاتي اهمية كبرى على زيارته للفاتيكان، نظراً الى رمزيتها وما تنطوي عليه من أبعاد مهمة للبنان، خصوصًا أن هذا اللقاء يأتي عشية توجه الحبر الأعظم الى قبرص التي تبعد بضعة اميال عن لبنان.

وحسب مصادر صحفية في بيروت ميقاتي يحمل رسالتان، اولاهما تأكيده على الهوية اللبنانية الجامعة ودور لبنان الرسالة والنموذج للعيش المشترك، وثانيًا تأكيده على أهمية الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة، إنطلاقًا من روحية المبادرات التي سبق للكرسي الرسولي أن أطلقها سواء عبر الإرشاد الرسولي أو من خلال وثيقة الأخوة التي وقعها البابا مع شيخ الأزهر، وهذا ما حمله معه في زياراته الاخيرة واللقاءات التي قام بها في العراق ودولة الإمارات العربية ومصر.