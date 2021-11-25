وزير السياحة التونسي يشيد بمستوى التعاون القائم بين بلاده والنمسا

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جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة السياحة التونسية - خلال استقبال الوزير لسفيرة النمسا بتونس أولا كروس نوسمبر بمقر الوزارة، حيث تم التباحث حول سبل تدعيم التعاون السياحي بين البلدين.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي وخاصة ميادين التكوين والتدريب المهني وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك واتفقا على العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جانبها، أكدت سفيرة النمسا بتونس عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع بلادها مع تونس، مشيرة إلى وجود رغبة في تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها السياحة والصناعات التقليدية وإمكانية تنظيم أحداث رياضية كبرى بتونس، بالإضافة إلى تطوير برامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب السياحي.