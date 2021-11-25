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5 أشياء تحدث فى جسمك عند تناول الأطعمة الباردة في الشتاء

5 أشياء تحدث فى جسمك عند تناول الأطعمة الباردة في الشتاء
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

فصل الشتاء من أكثر فصول السنة التي تزيد من تعرضك للأنفلونزا ونزلات البرد، ويفضل البعض تناول الأطعمة والمشروبات الباردة في فصل الشتاء.

العالم - صحة

ولكن قد يؤدي تناول الأطعمة الباردة خلال هذا الموسم إلى بعض المضاعفات الصحية، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "Health shot".

فيما يلي بعض المضاعفات التي يمكن أن يؤدي إليها تناول الأطعمة الباردة في الشتاء:

1. مشاكل الهضم

وفقا للطب الصيني التقليدي، فإن تناول الطعام البارد يمكن أن يسبب مشاكل مختلفة متعلقة بالأمعاء مثل الانتفاخ وألم البطن خاصة عند النساء، حيث إن القناة الهضمية حساسة للغاية للحرارة، وأن تناول الأطعمة الباردة يسبب صدمة في جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى مثل حساسية الجهاز الهضمي والتعب والتهابات الجيوب الأنفية.

2. خفض درجة حرارة الجسم

قد يؤدي تناول الأطعمة الباردة إلى خفض درجة حرارة الجسم، وقد يتأثر تدفق السوائل وتداولها بسبب البرودة في الجسم قد يؤدي هذا إلى مشكلة تسمى ركود الدم، مما يعني أن الدم لا يدور على المستوى الأمثل.

3. التأثير على الحلق

عندما نأكل أو نشرب أطعمة ذات درجة حرارة باردة، فإنها تستهدف الحلق مباشرة، مما يؤدي إلى التهاب الحلق، لذلك ، يجب عدم تضمين الأطعمة الباردة مثل القهوة الباردة والمشروبات الباردة والعصائر كجزء من نظامك الغذائي الشتوي، لأنها يمكن أن تهيج الحلق.

بدلا من ذلك ، يجب أن تشمل الأطعمة الدافئة مثل الحليب الساخن، الشوربة، المكسرات، الأعشاب، والتوابل ، بدلا من تناول الأطعمة الباردة.

4. تجعلك عرضة للبرد والسعال

وفقا للخبراء، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض خلال أشهر الشتاء في حين أن البرد والسعال ليسا شديدين مثل الأنفلونزا، إلا أنهما قد يجعلان أنشطتك اليومية الأساسية أكثر صعوبة.

العطس وانسداد الأنف والتهاب الحلق ليس من الممتع أبدا التعامل معه وخلال فصل الشتاء، عندما يكون الطقس باردا بالفعل، قد يؤدي تناول أو شرب شيء غير دافئ إلى حدوث سعال .

5. تأثير سلبي على جهاز المناعة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الباردة إلى الشعور بالثقل في الجسم وهو ما يصعب هضمها ويمكن أن تؤثر سلبا على جهاز المناعة.

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5 أشياء تحدث فى جسمك عند تناول الأطعمة الباردة في الشتاء

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