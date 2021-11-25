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بالفيديو.. مراسل العالم: السودان يستعد لـ"مسيرات الوفاء للشهداء"

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في السودان ان مسيرات حاشده ستنطلق اليوم في السودان تحت عنوان "مسيرات الوفاء للشهداء"، تكريماً لقتلى التظاهرات ضد الإنقلابالعسكري، وتنديداً بإتفاق حمدوك والبرهان.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم ان مطالب المتظاهرين واضحة، وهي لامفاوضة ولامساومة ولاشراكة، مع رفض كامل للانقلاب العسكري الذي حدث وللاتفاق السياسي الذي تم بين ررئيس الوزراء عبدالله حمودك ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان.

وتابع: ان الشارع السوداني لا يلتفت لكل الخلافات التي يشهدها المشهد السياسي، وسيمضي في ومسيراته وتظاهراته السلمية حتى تعود الحكومة المدنية كاملة دون اي نقص في السودان.

واشار مراسل العالم، ان المسيرات المقرر انظلاقها اليوم في الخرطوم ستحمل عنوان "مسيرات الوفاء للشهداء" وذلك اكراماً لمقتل اكثر من 30 شخص في التظاهرات منذ الـ25 من اكتوبر موعد الانقلاب العسكري السابق، وستكون هناك مواكب تذهب اولا الى اسر هؤلاء الشهداء وبعدها ستنطلق في شوارع السودان.

هذا وقد اعتبرت اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير ان من اجتمع بهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لا يمثلون قوى الحرية والتغيير، مؤكدة استمرار تصعيد الشارع ، في الاثناء دعا الحزب الشيوعي لاسقاط النظام برمته.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. مراسل العالم: السودان يستعد لـ"مسيرات الوفاء للشهداء"

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