العالم- الأميرکيتان

وفقا للتقرير، أشرف كارتر البالغ من العمر 97 عامًا ، على أزمة الرهائن والركود التضخمي و "خطوط الغاز" الأمريكية سيئة السمعة، حيث أدى نقص البترول إلى قواعد تملي على السائقين ملء سياراتهم فقط في الأيام التي تتطابق على وجه التحديد مع الأرقام الزوجية أو الفردية في رخصتهم.

قال ترامب: "إن ما يحدث للأسعار أكبر بعدة مرات من أي زيادة ضريبية محتملة يمكن لأي شخص الحصول عليها، في قانون إعادة البناء بشكل أفضل الجديدة ، يريدون زيادات ضريبية كبيرة .. سيدفع الناس زيادات ضريبية هائلة. لا أتحدث عن الأثرياء ، أنا أتحدث عن الجميع ".

وأضاف أن سياسات الطاقة الخضراء للديمقراطيين اليوم تسبب ألمًا اقتصاديًا هائلاً ، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا، وقال ترامب: "انظر إلى الانقطاعات في جميع أنحاء كاليفورنيا. إنه أمر مروع. كل هذا الهراء يفعلونه. إنهم يريدون استبدال الوقود النظيف".

وقال ترامب إن الديمقراطيين في السلطة يتجاهلون الوقود الفعال وهم يشرعون في أجندتهم الخضراء.

وأضاف: "الغاز الطبيعي نظيف للغاية لكنه قوي يمكن أن تغذي بلادنا ويريدون استبدالها بالرياح - حيث ينفقون مليارات الدولارات في شكل دعم لها. كل شيء يأتي من بلدان أخرى. إنه أمر لا يصدق."