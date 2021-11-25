الصحة الايرانية تتسلم 5 ملايين جرعة من لقاح "كوف بارس" المصنع محليا

العالم - ايران

واشار ساداتي نجاد في تصريح صحفي اليوم الخميس الى ماضي مؤسسة "رازي" المنتجة للقاح والذي يعود الى 100 عام وقال: هنالك 7 لقاحات منتجة من قبل مؤسسة "رازي" من بين 11 لقاحا بشريا منتجا داخل البلاد.

واشار الى الماضي اللامع لمؤسسة "رازي" في مجال صادرات منتوجاتها خلال العقود الماضية، واعتبر المؤسسة بانها تشكل رصيدا كبيرا للقطاع الصحي في البلاد وقال: ان بعض الدول التي نجحت في انتاج لقاح كورونا تلقت تكنولوجيا منتوجاتها من مؤسسة "رازي".

واوضح بان مؤسسة "رازي" تستخدم تكنولوجيا جديدة في انتاج لقاح كورونا، الامر الذي يزيد من فاعلية اللقاح وقال: لقد تم اليوم تسليم شحنة تضم 5 ملايين جرعة من قاح كورونا ونامل بان يصل العدد الى 40 مليونا حتى نهاية العام.