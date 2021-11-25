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غزة: حالة وفاة و86 إصابة جديدة بكورونا

غزة: حالة وفاة و86 إصابة جديدة بكورونا
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 636 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل حالة وفاة، ليرتفع العدد الى 1639 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 110 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 183680 حالة.
وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 186772 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1453 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 55، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 502015 شخصا.

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