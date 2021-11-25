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متحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأحادية الأمريكية غير مشروعة وتضر مصالح حلفائها

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

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