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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا الى 11 قتيلاعلى الأقل وأن 46 شخصا لا يزالون عالقين داخله
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متحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأحادية الأمريكية غير مشروعة وتضر مصالح حلفائها
موسكو: واشنطن تسعى إلى وضع عقبات لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
أ ف ب: ماكرون بعد كارثة غرق مهاجرين في المانش يطلب من جونسون عدم "استغلال وضع مأساوي"
مراسل العالم: الأمن الوطني العراقي يسقط طائرة مسيرة تحمل 10 كلغ من المتفجرات في صحراء محافظة كربلاء المقدسة
السودان إستعدادات لتظاهرات في الخرطوم وعدة مدن للتنديد باتفاق حمدوك والبرهان
ا ف ب: ارتفاع عدد ضحايا التفجير بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو الى 8 قتلى
أ ف ب: الصين تعبر عن "قلق شديد" إزاء أعمال الشغب في جزر سليمان
مصادر روسية: ارتفاع عدد ضحايا الحريق في منجم بسيبيريا الى ستة قتلى
متحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأحادية الأمريكية غير مشروعة وتضر مصالح حلفائها
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش
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